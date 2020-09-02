Петербуржцы смогут заказывать водное такси из приложения в смартфоне

Такси Gett объединило усилия с компанией AnyShips, занимающейся арендой водного транспорта, в результате чего в ближайшее время петербуржцы получат возможность вызывать себе водное такси непосредственно с приложения в телефоне, передает ТАСС. Услуга появится 7 сентября, и до конца навигации в 2020 году она будет предоставляться в тестовом режиме. Минимальный заказ в течение этого периода возможен от трех тысяч рублей на компанию из 6 человек.

"Заказать шестиместный катер можно будет прямо в приложении Gett или AnyShips: понадобится только указать причал, откуда начинается поездка. Всего будет доступно около 100 причалов", - рассказали в пресс-службе Gett.

В планы AnyShips входит не просто развитие досуговой сферы: владельцы фирмы подчеркивают, что добиваются качественного перераспределения нагрузки на городской транспорт. Бизнесмены хотят сделать "беспробочное" водное такси востребованным и привычным способом передвижения по мегаполису.