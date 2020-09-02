Правительство хочет запретить фотографирование книг в магазинах

Министерство промышленности и торговли разработало новый проект правил, регулирующих нормы розничной торговли, в котором, в частности, обращает на себя внимание запрет на фотосъемку книг в магазинах.

"В связи с развитием современных технологий и с целью защиты прав продавцов книг и иных непериодических печатных изданий предлагается запретить копирование и фотографирование печатных изданий на территории торговых объектов до их приобретения", - гласит текст документа.

Кроме того, чиновники предлагают исключить из списка обязательных требований наличие в торговых точках книги жалоб и предложений, полагая, что это анахронизм, не имеющий смысла в конкурентной рыночной экономике.

Наконец, в списке новых идей, предлагаемых к реализации, числится наделение продавцом права привлекать третьих лиц к установке на дому у клиента приобретенных им сложных устройств.