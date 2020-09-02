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12:10

Харлашкин о будущем главе "Метростроя": Не факт, что это будет человек из структур Тимченко

фото ЗакС политика Харлашкин о будущем главе "Метростроя": Не факт, что это будет человек из структур Тимченко

Бывший руководитель "Метростроя" Сергей Харлашкин в ближайшее время должен занять пост главы управления по транспорту Ленинградской области: вероятнее всего, пишет "Деловой Петербург", это событие должно пройти до 13 сентября, поскольку в этот день состоятся выборы губернатора региона. 

В разговоре с изданием чиновник не смог уточнить дату своего грядущего назначения.

"Непонятно, до выборов это произойдет или после", - пояснил Харлашкин, добавив, что кресло начальника транспортного управления области будет для него "временным".

По информации ДП, уже после выборов он может стать зампредом правительства Ленобласти. В это случае в его ведение будет входить курирование дорог, транспорта и энергетики.

На данный момент должность главы "Метростроя" принадлежит заместителю Харлашкина Алексею Старкову. На прошедшем не так давно собрании акционеров компании было выдвинуто предложение заменить Харлашкина на Константина Ерошенко, начальствующего над зарегистрированным в июле АО "Метротрансстрой", которое является "дочкой" "Стройтрансгаза" Геннадия Тимченко.

В то же время источники ДП известили, что вопрос с назначением Ерошенко по-прежнему открыт, поскольку, по их уверению, его кандидатура - это результат договоренности между семьёй Александровых (основных акционеров "Метростроя").

"В любом случае какие-то движения будут. Не факт, что это будет человек из структур Тимченко. Я был бы рад человеку от города. Это зависит от решения губернатора, и когда он его примет, неизвестно. Мне бы хотелось, чтобы это ещё полгода назад произошло", - добавил от себя Харлашкин.

Предполагается, что главу "Метростроя" выберут в течение сентября.

Напомним, Харлашкин стал главой организации в декабре 2019 года, после ареста гендиректора "Метростроя" Николая Александрова. До этого чиновник был руководителем комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

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