Комитеты и районные администрации Петербурга запросили дополнительно 233 млрд рублей на работу в 2021 году

Дополнительная потребность органов исполнительной власти Петербурга в 2021 году на 233 млрд рублей выше средств, предложенных комитетом финансов в проекте бюджета. Это следует из доклада председателя Комфина Алексея Корабельникова, озвученного в ходе "нулевых чтений" бюджета 2 сентября в Мариинском дворце.

173 млрд из этой суммы районы и комитеты запросили на текущие расходы, а 60 млрд - на реализацию адресной инвестиционной программы.

Согласно действующей редакции проекта бюджета, дефицит городской казны в 2021 году планируется сократить со 111,2 до 88,7 млрд рублей. Доходная часть при этом должна составить 591 млрд рублей (без учета поступлений из федерального центра), а расходная - 679,7 млрд. По замыслам Смольного, к 2023 году бюджетный дефицит сократится до 11,8 млрд рублей.

"Нулевые чтения" - серия совещаний депутатов Законодательного собрания с руководителями органов исполнительной власти Петербурга, в ходе которых последние озвучивают свои дополнительные потребности по расходованию бюджета в следующем году. В этот раз ЗакС проводит совещания за закрытыми дверями. Журналистов на них не пустили под предлогом распространения коронавирусной инфекции.

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