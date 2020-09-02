Власти Петербурга подготовились к худшему сценарию второй волны COVID-19

Смольный завершает работу над планом мероприятий по подготовке ко второй волне коронавирусной инфекции.

Как сообщили в петербургском комитете по экономической политике и стратегическому планированию, даже несмотря на то, что на сегодняшний день в различных городских ведомствах не имеется точной информации о том, когда город вновь "захватит" COVID-19, в правительстве разработали сценарий на случай значительного ухудшения эпидемиологической обстановки. При этом, отметил глава комитета Валерий Москаленко, в Смольном надеятся сдержать пандемию "без полных закрытий".

В то же время не исключается, что в случае заметного роста темпов распространения заболевания, властям придется вновь точечно закрывать некоторые городские предпрятия.

Ранее сегодня стало известно, что Смольный позволил открыться петербургским кинотеатрам и фудкортам начиная с 12 сентября.