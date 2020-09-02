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12:56

В Петербурге проходят обыски в офисах управляющей компании "Наш дом"

фото ЗакС политика В Петербурге проходят обыски в офисах управляющей компании "Наш дом"

В нескольких офисах управляющей компании "Наш дом", расположенных в Петербурге и Ленобласти, 2 сентября сотрудники правоохранительных органов осуществляют обыски, передает ТАСС со ссылкой на источник в городской полиции.

Причину происходящего в главке пока не назвали, однако, по данным информагентства, визиты силовиков могут проходить в рамках нового уголовного дела о фальсификации ЕГРЮЛ.

Организация обслуживает 57 многоквартирных жилых домов, пять нежилых помещений и функционирует на территории семи районов Петербурга. 

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