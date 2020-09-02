Депутат Амосов встал в пикет у здания ГУ МВД в поддержку избитого активиста Виноградова

Депутат Законодательного собрания Михаил Амосов встал в одиночный пикет у здания ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, сообщил муниципальный депутат МО "Гражданка" и соратник парламентария по "Движению демократического обновления" Вадим Сафонов. Амосов держит в руках плакат с требованием провести расследование об избиении борющегося с незаконной торговлей активиста Александра Виноградова.

Сафонов рассказал, что депутат ЗакСа возмущен медлительностью полиции. Он намерен лично обратиться к начальнику ГУ МВД по Петербургу с требованием провести расследование инцидента, добавил мундеп.

Напомним, Виноградова 30 августа неизвестные избили ногами и арматурой. В ночь на 2 сентября сгорел автомобиль активиста. Амосов выразил солидарность с Виноградовым и подарил ему костыли.

Фото: Вадим Сафонов

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