18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

13:15

Жена телеведущего ВГТРК Брилёва вслед за ним получила гражданство Британии

фото ЗакС политика Жена телеведущего ВГТРК Брилёва вслед за ним получила гражданство Британии

Супруга ведущего ВГТРК Сергея Брилёва Ирина обзавелась гражданством Великобритании: данную информацию обнаружило "МБХ медиа" в базе юридических лиц страны.

Запись о получении гражданства появилась в реестре ещё 2 июля: соответствующая отметка была сделана в истории компании IBBA PRODUCTIONS LTD, которая зарегистрирована на Брилёву.

Напомним, в 2018 году Фонд борьбы с коррупцией сообщил, что у Брилёва есть гражданство Британии, а на его супругу записана недвижимость в королевстве. Телеведущий подтвердил этот факт, заявив, что никогда этого не скрывал. Брилёв регулярно работает с событиями, связанными с президентом – например, на "Прямой линии" и инаугурации.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

9:23 Неизвестные сожгли автомобиль борца с нелегальной торговлей: ранее его избили арматурой

1 сентября, 19:58 Под Новгородом нашли следы поселений, существовавших более тысячи лет назад

1 сентября, 19:29 Петербургское правительство раздаст денежные премии лучшим учителям

1 сентября, 18:03 Бывшему замначальника Генштаба предъявили новое обвинение

1 сентября, 16:30 Чиновники объяснили аномальное повышение температуры в Дудергофском канале

1 сентября, 16:27 МВД создало группу для борьбы с манипулированием сознанием подростков

1 сентября, 15:20 Пермяка приговорили к 200 часам обязательных работ за фото Власова на сайте "Бессмертного полка"

1 сентября, 15:10 Главу "Альянса учителей" Кена уволили из школы за якобы "аморальный поступок"

1 сентября, 13:30 Сотрудника СК обвинили во взятке в размере 5 млн рублей

1 сентября, 13:27 "Живем в интересную эпоху": Мишустин поздравил школьников и студентов с 1 сентября


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
15:20 На Лермонтовском проспекте в течение осени восстановят старый фонтан

14:57 Муниципал: Экс-врио главы администрации "Лиговки-Ямской" оспаривает в суде свое снятие

14:47 Российским школьникам придётся учиться дистанционно из-за грядущего трёхдневного голосования

14:18 Налоговые доходы Петербурга за первые 7 месяцев снизились на 6,4%

14:11 Ивану Сафронову пролонгировали арест ещё на три месяца

13:55 В Петербурге появился арт-объект, посвященный политическим отравлениям

13:45 Мишустин запланировал визит в Минск к Лукашенко

13:28 Гору Куштау, которую отстаивали в Башкирии, признали памятником природы

13:20 КИО в 2021 году намерен вернуться на докризисный уровень доходов

13:15 Жена телеведущего ВГТРК Брилёва вслед за ним получила гражданство Британии

13:11 Депутат Амосов встал в пикет у здания ГУ МВД в поддержку избитого активиста Виноградова

13:00 Смольный проиграл в апелляционном суде дело о застройке Муринского парка

12:56 В Петербурге проходят обыски в офисах управляющей компании "Наш дом"

12:45 Смольный намерен на 3,4 - 3,7% поднять коммунальные тарифы в 2021 году

12:43 Власти Петербурга подготовились к худшему сценарию второй волны COVID-19

Предыдущие новости

Регионы




© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru