КИО в 2021 году намерен вернуться на докризисный уровень доходов

По итогам 2020 года комитет имущественных отношений планирует получить 17,5 млрд рублей от приватизации и аренды государственного имущества, сообщил в ходе "нулевых чтений" бюджета Петербурга председатель КИО Леонид Кулаков.

Этот показатель более чем на 3,5 млрд ниже итогов 2019 года и более чем на 2 млрд "отстает" от планов на 2020 год. Снижение доходов обусловлено в том числе отсрочкой платежей из-за COVID-19, следует из доклада председателя комитета.

В 2021 году КИО намерен вернуться на докризисный уровень. Ожидается, что доход от имущества составит 21,9 млрд рублей. Из них 13 млрд должны поступить в казну за счет аренды недвижимости, а 8,6 млрд - от приватизации.

Рост прогнозируется за счет необходимости оплаты рассрочки, изменяемого платежа аэропорта Пулкова, заключения новых арендных договоров и продажи объектов.

"Нулевые чтения" - серия совещаний депутатов Законодательного собрания с руководителями органов исполнительной власти Петербурга, на которых чиновники озвучивают свои дополнительные потребности по расходованию бюджета в следующем году. В этот раз общий размер доппотребностей составил 233 млрд рублей.

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