Мишустин запланировал визит в Минск к Лукашенко

Российский премьер Михаил Мишустин собирается посетить с деловым визитом Минск 3 сентября, уведомляет "Интерфакс", ссылаясь на соответствующее заявление главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Буквально завтра состоится визит председателя правительства Михаила Мишустина в Минск", - цитирует агентство министра.

Он также заявил, что уже в ближайшие дни встретятся лично Владимир Путин и Александр Лукашенко, до это лишь беседовавшие по телефонной связи.

Добавим, днём ранее Белоруссия направила России заявку на рефинансирование госдолга перед Москвой в размере 600 млн долларов. Именно данный вопрос стоит в повестке двух встреч.

27 августа Лукашенко оповестил, что договорился с Путиным о рефинансировании кредита в 1 млрд долларов, который ранее был выдан Минску. По данным Минфина Белоруссии, внешний госдолг республики на 1 июля составлял 18 млрд долларов. При этом на российские кредиты приходится почти половина из этой суммы - 7,9 млрд.