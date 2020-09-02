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14:11

Ивану Сафронову пролонгировали арест ещё на три месяца

фото ЗакС политика Ивану Сафронову пролонгировали арест ещё на три месяца

Столичный Лефортовский суд на три месяца продлил срок ареста помощника главы "Роскосмоса" и экс-журналиста "Коммерсанта" Ивана Сафронова, делится "МБХ медиа".

Процесс проходил в закрытом режиме, так как в материалах дела имеются сведения, содержащие государственную тайну. Адвокаты Сафоронова настаивали на изменении подсудности дела для того, чтобы его рассматривал Мосгорсуд, однако им в этом требовании отказали.

Ранее сегодня за Сафронова поручились редакции ведущих российских СМИ, а также именитые политики и общественники.

Журналиста задержали утром 7 июля возле его дома в Москве. По версии ФСБ, он мог передавать некие секретные сведения спецслужбам Чехии. Возбуждено уголовное дело о государственной измене (ст. 275 УК), максимальный срок наказания по которой – 20 лет тюрьмы. Сафронов арестован на два месяца.

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