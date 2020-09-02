Налоговые доходы Петербурга за первые 7 месяцев снизились на 6,4%

Доходы бюджета Петербурга от налогов за период с января по июль 2020 года составили 319,7 млрд рублей. Это на 6,4% меньше прошлогоднего уровня, следует из озвученного в ходе "нулевых чтений" 2 сентября доклада заместителя руководителя регионального УФНС Владимира Полежаева.

За первые 7 месяцев годовые бюджетные назначения исполнены на 64,4%. Причем динамика поступлений налогов от физических лиц даже превысила прошлогодний показатель на 1% ( поступило 157,7 млрд рублей). По остальным источникам результаты "отстают" от прошлогодних. В части налогов на прибыль организаций - на 13,5% (109,5 млрд рублей), имущественных налогов - на 7,3% (28,8 млрд), налогов на совокупный доход - на 10,7% (20,4 млрд), по доходам от акцизов - на 35% (2,9 млрд).

В налоговой службе ожидают, что по итогу 2020 года бюджетные назначения будут исполнены на 104,2%. То есть в городскую казну должно поступить 517,7 млрд рублей.

Налоговые доходы в 2021 году спрогнозированы ФНС на уровне 549,3 млрд рублей. Ранее в комитете финансов объявили, что общий уровень доходов в 2021 году без учета поступлений из федеральной казны должен составить 591 млрд рублей. По итогом 2020 года в Комфине прогнозируют поступления в казну на уровне 545,3 млрд рублей.

"Нулевые чтения" - серия совещаний депутатов Законодательного собрания с руководителями органов исполнительной власти Петербурга, в ходе которых чиновники озвучивают свои дополнительные потребности по расходованию бюджета в следующем году. Общий объем доппотребностей органов исполнительной власти в этот раз составил 233 млрд рублей.