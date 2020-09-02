На Лермонтовском проспекте в течение осени восстановят старый фонтан

Сотрудники "Водоканала" начали ремонтировать неиспользуемый разрушенный фонтан возле гостиницы "Азимут" на Лермонтовском проспекте. Ожидается, что старую чашу, установленную более полувека назад, уберут и взамен поставят темно-серую новую из железа и бетона и с гидроизоляцией. Ее дно будет выполнено из трех видов камня. Струи воды будут подсвечиваться разными цветами.

Работы пройдут в быстром темпе: заново открыть объект исполнители планируют уже в октябре.

"Водную картину фонтана прямоугольной формы будут формировать от краев к центру несколько рядов из 45 водных струй высотой от 1,5 до 3,5 метров. Чем ближе к центру расположен ряд, тем выше их высота. Таким образом водной картине придается пирамидальная форма", - говорится в сообщении от ГУП "Водоканал".

Накануне стало известно, что реконструкция фонтанов напротив станции метро "Парк Победы" может пройти иначе, чем первоначально задумывалось.