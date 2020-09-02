На рекультивируемый полигон "Новоселки" возобновился завоз мусора

Экоактивисты из движения "Зеленый фронт" зафиксировали на камеру завоз строительных отходов тяжелой техникой на полигон "Новоселки" на севере Петербурга, где формально должен осуществляться первый этап рекультивации. Особенно их смущает то, что тип поступающего мусора – легко воспламеняющийся. Видеоматериалы борцы со свалками направили в компетентные контрольно-надзорные органы.

"Работы по рекультивации полигона сейчас больше напоминают продолжение эксплуатации его в качестве свалки – станции дегазации до сих пор нет, на полигон продолжают массово завозить мусор и дурнопахнущий компост сомнительного класса опасности, канавы по-прежнему залиты фильтратом", - отметил руководитель "Зеленого фронта" Сергей Виноградов.

По наблюдениям активистов, ситуацию усугубляют подтапливающие местность сточные воды.

Проблемой полигона давно занимается лидер петербургских справедливороссов Марина Шишкина, борющаяся с неблагоприятными экологическими явлениями в Выборгском и Приморском районе. К качеству рекультивации у нее имеется масса претензий. На первый этап рекультивации, включающий с себя, в частности, дегазацию полигона и заканчивающийся в октябре, город потратил 755 млн рублей.

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