Вишневский попросил Макарова транслировать "нулевые чтения" бюджета в интернете

Депутат Законодательного собрания Петербурга от "Яблока" Борис Вишневский обратился к спикеру городского собрания Вячеславу Макарову с просьбой организовать трансляцию "нулевых чтений" регионального бюджета на 2021 год.

Бюджетные совещания начались 2 сентября. Согласно решению руководства городского парламента, они проводятся за закрытыми дверями, по официальной версии – из-за опасности распространения коронавируса.

В ходе "нулевых чтений" со своими предложениями по проекту бюджета поочередно выступают руководители комитетов Смольного и районных администраций. Их доппотребности на 2021 год в общей сумме составили 233 млрд рублей.

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