В организме Навального нашли яд из группы "Новичок"

Официальные лица ФРГ выступили с заявлением об обнаружении в организме отравленного политика Алексея Навального следов яда, входящего в группу веществ, к которой принадлежит знаменитый яд "Новичок". К таким выводам пришли военные токсикологи.

"Были получены недвусмысленные доказательства наличия химического отравляющего вещества нервно-паралитического действия из группы "Новичок", - гласит в переводе сообщение на сайте немецкого правительства.

Напомним, что в последнее время "Новичок" известен прежде всего в связи с отравлением в Великобритании бывшего советского разведчика Сергея Скрипаля вместе с дочерью в 2018 году. По британской версии, преступление было делом рук законспирированных туристов, имеющих отношение к российским спецслужбам. Жертвы нападения смогли выжить, длительное время пролежав в коме.

В коме находится и отечественный опппозиционер Алексей Навальный, которому стало плохо в сибирском турне на борту самолета. С 20 августа он не приходит в сознание, находясь в берлинской клинике "Шарите". Российское государство пока уклоняется от расследования обстоятельств инцидента.