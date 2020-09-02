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16:54

СК предъявил Фургалу обвинение в убийстве хабаровского бизнесмена Зори

фото ЗакС политика СК предъявил Фургалу обвинение в убийстве хабаровского бизнесмена Зори

Следственный комитет России официально обвинил бывшего главу Хабаровского края Сергея Фургала в организации убийства местного предпринимателя Евгения Зори, оповещает ТАСС.

"Бывший губернатор заявил, что не признает вину", - поделился источник издания.

В свою очередь адвокат Фургала Борис Кожемякин заявил, что не может подтвердить данную информацию, поскольку она представляет собой тайну следствия.

Днём ранее Мосгорсуд одобрил прошение СК отменить постановление о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году по делу об убийстве Зори. По мнению следователей, тогда Фургал мог оказывать давление на милицию, которые сообщали ему о том, как продвигается дело.

Евгения Зорю застрелили в центре Хабаровска в 200 году. Как полагают в Следкоме, предприниматель конфликтовал с Фургалом, который в то время занимался бизнесом по скупке и продаже металлолома, из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий в Хабаровске. В СК уверены, что бывший краевой глава ликвидировал таким образом конкурента.

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