Один из разработчиков "Новичка" счёл возможным, что Навального отравили веществом из этой группы

Один из учёных, участвовавших в разработке яда "Новичок" Владимир Углёв допустил, что политика Алексея Навального могли отравить веществом из данной группы токсинов.

"Значит его ["Новичок"] чем-то прикрыли, так как динамика развития токсикологического поражения совершенно искажена", - поделился специалист в беседе с "Открытыми медиа".

При этом ранее Углёв заявлял, что уверен "на 100 процентов", что в отношении Навального могли применить другой яд, но не "Новичок".

"При поражении А-234 картина совершенно другая. Первые признаки - это подергивание мышц, потоотделение, судороги. А тут - сразу же в кому. Возможно, добавили что-то из антагонистов ФОС [фосфорорганических соединений] нервно-паратического действия для прикрытия самого вещества, которое, скорее всего, и проявилось раньше. Но я пока не убеждён на 100%, что это А-234, которым пытались отравить Скрипалей, пока не будет масс-спектрографического анализа", - утверждал Углёв.

Некоторое время назад власти Германии известили, что военным специалистам удалось обнаружить в организме Навального следы из группы ядов знаменитого "Новичка".

Вещество стало резонансно известным благодаря отравлению россиян Юлии и Сергея Скрипалей в Британии.

Навальный, напомним, лежит в берлинской клинике "Шарите" в состоянии клинической комы. Российские врачи ранее заявляли, что не обнаружили в его организме опасных токсинов.