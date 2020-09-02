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17:53

Невскому заводу присвоили имя "отца" первого электрического трамвая

фото ЗакС политика Невскому заводу присвоили имя "отца" первого электрического трамвая

Невский завод электрического транспорта получил имя изобретателя электрического трамвая, Федора Пироцкого, который 3 сентября 1880 года впервые продемонстрировал общественности плод своих трудов. Первый трамвай имел длину 6,5 метров и вмещал сорок пассажиров. 

"Мы отдаем дань уважения Федору Пироцкому, блестящему инженеру и изобретателю, мы отдаем должное российской инженерной школе. Как инновационная производственная компания мы очень хорошо понимаем ценность труда инженера", - высказался по этому поводу президент "ПК Транспортные системы", связанной с заводом, Феликс Винокур.

В компании подчеркивается, что для двух столиц под ее эгидой произвели уже более 400 трамваев и что руководство компании считает себя продолжателями большого дела, которое начал инженер. Невский завод специализируется на выпуске низкопольных трамваев марки "Витязь-М".

В прошлом году именем Пироцкого назвали безымянный сквер в Центральном районе.

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