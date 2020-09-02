Невскому заводу присвоили имя "отца" первого электрического трамвая

Невский завод электрического транспорта получил имя изобретателя электрического трамвая, Федора Пироцкого, который 3 сентября 1880 года впервые продемонстрировал общественности плод своих трудов. Первый трамвай имел длину 6,5 метров и вмещал сорок пассажиров.

"Мы отдаем дань уважения Федору Пироцкому, блестящему инженеру и изобретателю, мы отдаем должное российской инженерной школе. Как инновационная производственная компания мы очень хорошо понимаем ценность труда инженера", - высказался по этому поводу президент "ПК Транспортные системы", связанной с заводом, Феликс Винокур.

В компании подчеркивается, что для двух столиц под ее эгидой произвели уже более 400 трамваев и что руководство компании считает себя продолжателями большого дела, которое начал инженер. Невский завод специализируется на выпуске низкопольных трамваев марки "Витязь-М".

В прошлом году именем Пироцкого назвали безымянный сквер в Центральном районе.