СК ужесточил обвинение полицейским в рамках дела Ивана Голунова

Следственный комитет РФ добавил статью о совершении преступления организованной группой (ч. 3 ст. 35 УК РФ) в дело экс-полицейских, фигурирующих в разбирательстве о фальсификации доказательств в отношении журналиста Ивана Голунова, поделился адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин, заявление которого приводит "Интерфакс".

До сегодняшнего дня бывшие правоохранители обвинялись лишь в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере (пункты "а", "б", "в" ч. 3 ст. 286, ч. 3 ст. 303, ч. 2 ст. 228 УК).

Бадамшин полагает, что переквалификация обвинения вполне резонна.

Напомним, в начале августа СК объявил о завершении расследования дела. Тогда адвокат Голунова сообщал, что в разбирательстве появились новые обстоятельства, представляющие собой гостайну.

Экс-полицейских Акбара Сергалиева, Игоря Ляховца, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Дениса Коновалова обвиняют в превышении должностных полномочий, хранении наркотиков и фальсификации доказательств. Уметбаев частично признал вину, подтвердив, что применял к Голунову силу при задержании. Все они, кроме Коновалова, остаются в СИЗО до 7 сентября: Коновалов заключен под домашний арест.

Оперативников уволили из полиции еще летом 2019 года, после того как с Голунова сняли обвинения в попытке сбыта наркотиков. Уголовное дело было возбуждено в декабре 2019 года, спустя полгода. О нем стало известно только после того, как об этом на пресс-конференции объявил президент Владимир Путин.