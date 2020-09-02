Красноярская полиция возбудила уголовное дело после угроз журналистке "арматуркой Кашина"

Красноярские правоохранители возбудили уголовное делопроизводство по факту угроз журналистке местного ТВК Марии Бухтуевой: в рамках разбирательства по статье 119 УК РФ (Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) её уже допросили и признали потерпевшей, говорится в ответе замруководителя МВД России Александра Горового главреду "Новой газеты" Дмитрию Муратову, выдержки из которого приводит Znak.com.

Бухтуева обратилась с заявлением в полицию ещё в мае - после того, как она разместила у себя на странице "ВКонтакте" текст "Новой", повествующий о том, как главные редакторы локальных СМИ заявляли о претензиях различных ведомств к ним из-за публикаций о ситуации с распространением коронавируса - отличных от официальных данных.

В частности, Бухтуевой написал некто под именем "Василий Клименко", оставивший под репостом записи следующий комментарий: "Мы тебе язык вырвем, мразь… […] И нам … [наплевать] на ментов. Вот теперь ходи и оглядывайся: „арматурка Кашина" отлично прочищает остатки мозгов у таких как ты, лживых тварей!".

Следует напомнить, в 2010 году журналиста Олега Кашина жестоко избили арматурой: он получил переломы ног, верхней и нижней челюстей, сотрясение головного мозга, травматический отрыв фаланг пальцев и другие увечья.

Бухтуеву поддерживает журналистское объединение "Синдикат", куда входят различные региональные СМИ.