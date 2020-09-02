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Муниципал

20:13

Депутаты МО "Смольнинское" час не могли начать заседание из-за толпы посетителей

фото ЗакС политика Депутаты МО "Смольнинское" час не могли начать заседание из-за толпы посетителей

Муниципальный совет МО "Смольнинское" 2 сентября около 20-00 начал заседание, на котором планирует выбрать главу муниципалитета, его заместителя и определиться со штатным расписанием. 

Мероприятие должно было начаться в семь вечера, однако работу мундепов на некоторое время парализовали посетители. На заседание явилось порядка 30 человек, некоторые из них вели себя вызывающие и не давали начать рассмотрение вопросов. Они назвали себя местными жителями и требовали "изменить повестку", утверждая, что депутаты обсуждают вопросы должностей и зарплат вместо того, чтобы поднимать темы, которые интересны избирателям. 

Депутаты на некоторое время были вынуждены уйти из зала заседаний в кабинет и.о.главы МО "Смольнинское" Григория Ранкова. Позже туда приехали полицейские. После длительных споров с участием сотрудников МВД и прокуратуры депутаты и присутствовавшие вернулись в зал заседаний. 

В раздел "разное" повестки включили вопросы ото всех присутствовавших жителей. 

Напомним, совет МО "Смольнинское" почти год не мог выбрать главу муниципалитета из-за внутренних противоречий между депутатскими группами. Ранее в соцсетях муниципалитета появилась информация о том, что мундепами удалось договориться на том, что главой будет избрана руководительница петербургского отделения партии "Яблоко" Екатерина Кузнецова.

Сергей Еремеев

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