Представителей петербургской власти могут лишить индексации зарплат в 2021 году

Оклады петербургских чиновников и парламентариев в 2021 году, возможно, не станут повышать, что следует из воли городского правительства. Проект постановления с предложением оставить еще на один год одну расчетную единицу на уровне 1410 рублей сегодня, 2 сентября, отправили на антикоррупционную проверку, передает "Фонтанка". Ранее в планы Смольного входило повысить эту сумму до 1465 рублей, однако в последний момент авторы документа решили в специальном порядке отказаться на год от привязки расчетной единицы к уровню инфляции.

Что же касается 2022 и 2023 годов, то на них новый проект постановления правительства индексацию зарплат распространяет: на 2022 год одна расчетная единица указывается в размере 1525 рублей, а на 2023 год - в размере 1586 рублей.

Одобрить или отклонить проект нормативного акта после прохождения антикоррупционной экспертизы должны будут депутаты Заксобрания.