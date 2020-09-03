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В МО "Смольнинское" снова не смогли выбрать главу

фото ЗакС политика В МО "Смольнинское" снова не смогли выбрать главу

Муниципальный совет МО "Смольнинское" на заседании вечером 2 сентября предпринял новую попытку выбрать главу. На эту должность претендовала лидер петербургского отделения партии "Яблоко" Екатерина Кузнецова.

Ее кандидатуру поддержали 11 из 19 присутствовавших депутатов. Однако в голосовании участвовало только 12 человек при необходимом минимуме в 14. Некоторые из неголосовавших предварительно объяснили свою позицию. 

Так, самовыдвиженка Елена Бархатова, прошедшая в совет в команде петербургского штаба Алексея Навального, заявила, что "яблочники" поступили некорректно, устроив за несколько дней до заседания на своей территории совещание с отдельными депутатами. Дмитрий Балтруков, инициировавший вопрос о выборе главы, ответил, что предварительно встречаться и консультироваться не воспрещается и другим мундепом.

Самовыдвиженец Борис Гудков, ранее сотрудничавший с сообществом "Центральный район за комфортную среду обитания", посетовал на то, что кандидатуру Кузнецовой "навязывают" депутаты от "Яблока", у которых в совете большинство. Он назвал голосование преждевременным и предложил подождать еще. Депутаты Елена Мишкинис и Марина Шпринг заметили на это, что совет и так ждет уже почти год.

Заседание, на котором был поднят вопрос о выборе главы, началось со скандала. Группа людей, представившихся избирателями, почти час не давала депутатам начать обсуждать вопросы. Они требовали изменить повестку, а также предъявляли претензии депутатам, пришедшим без медицинских масок. Начать заседание удалось только после вмешательства полиции.

Также совет решил перевести на неоплачиваемую должность главу муниципалитета единоросса Григория Ранкова. Ранков, руководивший МО "Смольнинское" и в прошлом созыве, не смог переизбраться в нынешний. Однако уже почти год продолжает руководить округом, поскольку представители различных депутатских групп не могут договориться о выборе нового главы.

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