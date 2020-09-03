Михаил Ефремов признал вину в смертельном ДТП: прокурор просит для него 11 лет колонии

Участник аварии со смертельным исходом, актёр Михаил Ефремов признал вину в ДТП, передает РИА "Новости".

"У меня заявление. Ваша честь, признаю свою вину", - сообщил он в начале очередного судебного заседания.

Ранее актёр отказывался считать себя виновником инцидента, а своё первоначальное признание объяснял "похмельем".

"Может, это я сам подался, может меня втянули в машину. Но лучше не принимать во внимание мои показания, потому что я был сильно пьяный. И я не понимаю, откуда у меня наркотики. Я ничего не помню. Ни удар, ничего. Я в себя стал приходить у следователя", - поделился Ефремов.

Государственный обвинитель запросил для него 11 лет колонии общего режима, информирует "Дождь".

Ранее сторона защиты Ефремова приглашала в качестве свидетелей в том числе "автомобильного эксперта" Юрия Фиалко, заявлявшего, что его авто перед аварией могли взломать хакеры из космоса, как в фильме "Терминатор 3".

Ефремов заключен под домашний арест до января 2021 года после смертельного ДТП с его участием. Вечером 8 июня актер, не справившись с управлением собственной машины, выехал на встречную полосу и врезался в "Газель". Водитель грузовика Сергей Захаров скончался по дороге в больницу. В крови Ефремова нашли алкоголь, эквивалентный выпитой бутылке водки.

Актера обвиняют по ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека). Ранее у актёра в суде случился инсульт, однако после кратковременной госпитализации его выписали.