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11:13

Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке в 3 млрд рублей направили в суд

фото ЗакС политика Дело депутата Госдумы Белоусова о взятке в 3 млрд рублей направили в суд

Следственный комитет на своем сайте объявил о завершении расследования дела о получении взятки в особо крупном размере в отношении депутата Госдумы Вадима Белоусова и других фигурантов.

Белоусова, а также бывшего главного бухгалтера ОАО "Первый хлебокомбинат" Челябинска Маргариту Бутакову обвиняют в нарушении ч. 6 ст. 290 (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, они совместно с бывшим губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и другими в Москве и Челябинске получили от представителей холдинга "Автобан" взятку на общую сумму 3,4 млрд рублей. Взамен злоумышленники покровительствовали холдингу при распределении заказов на содержание, ремонт и строительство автомобильных дорог.

Это дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время направят в суд. Скрывшийся от следствия Юревич объявлен в международный розыск.

Белоусова задержали в 2019 году, за несколько месяцев до этого, в конце 2018-го, Госдума лишила его депутатской неприкосновенности.    

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