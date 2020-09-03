Во Всеволожске открыли подаренную Бегловым детскую площадку

На территории микрорайона Южный во Всеволожске состоялось торжественное открытие детской площадки, которую Ленобласти подарил петербургский градоначальник Александр Беглов, уведомили в Смольном.

Лично губернатор на презентации не был, а прислал вместо себя своего заместителя Николая Бондаренко, который поблагодарил строителей за то, что сдали объект в положенный срок - к началу ученого года.

"Площадка и расположенное на ней оборудование безопасны для детей", - уточнила также побывавшая на встрече заместитель председателя комитета по благоустройству Лариса Канунникова.

Ещё 1 августа, в день "рождения" Ленобласти, Беглов подарил региону три детские площадки - кроме Всеволожска, они должны быть установлены в Шлиссельбурге и Пикалёво.

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