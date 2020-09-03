Красноярскому экс-депутату Быкову предъявили обвинение в организации двух убийств

Управление Следственного комитета по Красноярскому краю и Хакасии предъявил окончательное обвинение бывшему депутату красноярского Заксобрания Анатолию Быкову по делу о заказных убийствах, сообщается на сайте СК.

Обвинение предъявлено по пп. "з", "н" ст. 102 УК РСФСР (организация убийства двух лиц). Также в отношении Быкова расследуются дела о руководстве преступным сообществом (ч. 1 ст. 210 УК РФ) и организации заказного убийства (ч. 3 ст. 33, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ)

Ранее Быкову предъявили обвинение в руководстве преступным сообществом. Следствие считает его главарем организованных преступных групп, на счету которых совершение тяжких и особо тяжких преступлений. Также экс-депутата обвиняют в убийстве двух жителей Красноярска в 1994 году: автомобиль с ними расстреляли два киллера.

Быков был депутатом Заксобрания Красноярского края в 1997-2016 годах. В 1998-2000 годах также был председателем совета директоров Красноярского алюминиевого завода. В 2000 году Мещанский суд Москвы приговорил Быкова к 6,5 годам условно, признав виновным в организации покушения на криминального авторитета Вилора Струганова ("Паша Цветомузыка").