Бывшие депутаты МО "Новоизмайловское" обжаловали в суде лишение мандатов

Шесть экс-депутатов муниципального совета МО "Новоизмайловское" обратились в Санкт-Петербургский городской суд с требованием признать незаконным решение Горизбиркома по передаче их мандатов оппозиции.

В исковом заявлении представители "Единой России" Людмила Павлова, Валерия Жилкина, Оксана Морозова и Валентина Калинина вместе с самовыдвиженками Анной Поцелуевой и Ларисой Бубович утверждают, что Горизбирком превысил установленные компетенции, когда 13 августа принял решение о признании мундепами "Новоизмайловского" других кандидатов.

В частности, в иске говорится, что жалобу в ГИК подали коммунисты Виктор Локтев и Галина Кукарцева вместе с самовыдвиженцами Андреем Стариковым и Максимом Петровым, а депутатами помимо них признали также Олега Соловьева и Дмитрий Коля.

Исковое заявление было зарегистрировано 31 августа. Предварительное заседание состоится 10 сентября.