Мишустин встретился с Лукашенко в Минске

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл в Минск на встречу с президентом Беларуси Александр Лукашенко, передает РИА "Новости".

Мишустин встретился с Лукашенко у Дворца независимости – резиденции белорусского лидера. Они сделали совместное фото и отправились на переговоры. Эта поездка премьера предваряет визит Лукашенко в Россию и последующие переговоры на высшем уровне.

В поездке Мишустина сопровождает обширная правительственная делегация, передает ТАСС. В нее вошли вице-премьеры Дмитрий Чернышенко и Алексей Оверчук, глава Минэнерго Александр Новак, глава Минпромторга Денис Мантуров, министр культуры Ольга Любимова и глава Минспорта Олег Матыцин, а также министр здравоохранения Михаил Мурашко.

О визите Мишустина в Минск было объявлено накануне. За день до этого Беларусь направила России заявку на рефинансирование госдолга в 600 млн долларов.