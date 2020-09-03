У Гостиного двора ввели в эксплуатацию умную остановку

В рамках перехода на новую модель транспортного обслуживания пассажиров на территории Петербурга будет установлено свыше четырех тысяч умных остановок общественного транспорта: пока что первая из них начала функционировать у метро "Гостиный двор".

В остановку интегрирована 105-сантиметровая медиапанель, оснащенная цифровой картой маршрутов. Кроме того, на ней отображается время прибытия транспорта, расписание автобусов, а также прогноз погоды.

"Новая остановка имеет резервные источники питания на основе солнечных батарей и видеокамеры, подключённые к системе "Безопасный город". Световое оформление остановки позволит пассажирам удобно считывать визуальную информацию как в период белых ночей, так и в зимних условиях недостаточной освещённости", - презентовали разработку в Смольном.