Песков не видит причин обвинять власти РФ в отравлении Навального

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не видят поводов для обвинения российских властей в отравлении Алексея Навального, передает "Интерфакс".

Песков в ответ на вопрос, кому могло быть выгодно отравление Навального, выразил мнение, что едва ли кому-то. "Если просто трезво смотреть на происходящее, я бы аккуратно говорил насчет обвинения российского государства. Все-таки обвинений нет и нет никакого повода для обвинений российского государства", - сказал он, добавив, что российская сторона не склонна "никакие обвинения воспринимать в этой связи".

Владимир Путин не планирует специальных заявлений и бесед канцлера Германии Ангелы Меркель из-за заявлений немецкого правительства о том, что Навального отравили веществом из группы "Новичок", добавил Песков. При этом он отметил, что лидеры двух стран часто общаются по телефону, и если одна из сторон "посчитает необходимым", то "такие контакты смогут состояться".

Накануне Меркель и официальные лица Германии заявили, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". К такому выводу пришли военные токсикологи. Пока Навальный остается в коме, в которую впал 20 августа во время перелета из Томска в Москву, сейчас он на лечении в немецкой клинике "Шарите".