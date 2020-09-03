Лукашенко - Мишустину: Никакого отравления Навального не было, мы перехватили разговор Варшавы и Берлина

На сегодняшней встрече с российским премьером Михаилом Мишустиным нынешний белорусский глава Александр Лукашенко заявил, что, по имеющейся у него информации, политика Алексея Навального никто не травил - якобы местные спецслужбы случайно подслушали некий секретный разговор между Польшей и Германией.

По заверению Лукашенко, в записи канцлер ФРГ Ангела Меркель сообщает, что заявление об отравлении оппозиционера - фейк. При этом участников перехваченной дискуссии белорусский президент называть не стал.

"Так я вам должен сказать, что вчера или позавчера, я точно не помню, до выступления Меркель мы перехватили разговор. Мы так понимаем, Варшава разговаривает с Берлином. Два абонента на связи. Перехватила наша радиоэлектронная военная разведка. И мы перехватили интересный разговор, который отчетливо говорит о том, что это фальсификация. Никакого отравления Навального не было", - цитирует Лукашенко "БелТА".

Днём ранее власти ФРГ отчитались о том, что нашли в организме Навального следы токсина из группы "Новичок". Оппозиционер по-прежнему находится в реанимации в состоянии клинической комы и подключен к аппарату ИВЛ.

Также немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Навальный является жертвой преступления.