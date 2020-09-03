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14:46

Бастовавшим метростроителям перевели 35 млн рублей на погашение долгов по зарплате

фото ЗакС политика Бастовавшим метростроителям перевели 35 млн рублей на погашение долгов по зарплате

Работникам подрядчика "Метростроя", бастовавшим из-за неоплаты труда, перевели 35 млн рублей на погашение задолженностей: делом занималась в том числе прокуратура метрополитена.

Ведомство организовало проверку деятельности ООО "Метроподземстрой" и встретилось с коллективом предприятия. Выявлено, что жалованья за июнь и июль не получили 265 строителей, в связи с чем было возбуждено дело по ч. 7 ст. 5.27 КоАП РФ (Невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение).

Метростроители, занимающиеся прокладкой тоннеля на Красносельско-Калининской линии, отказались выходить из шахты 25 августа, протестуя таким образом из-за долгов подрядчика перед ними.

Добавим также, в сентябре должен начаться процесс по переводу персонала "Метроподземстроя" в структуру генподрядчика строительства городской подземки – Горно-строительного управления.

Это уже не первый случай, когда метростроевцы выходят на стачки из-за невыплаты зарплат. Последний раз бастовали сотрудники СМУ-11, возводящие станцию "Театральная". 

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