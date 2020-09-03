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Поправки в Конституцию

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14:55

Суд прекратил дела трех задержанных петербуржцев из-за пикета против поправок в Конституцию

фото ЗакС политика Суд прекратил дела трех задержанных петербуржцев из-за пикета против поправок в Конституцию

Московский суд Петербурга прекратил дела о нарушении самоизоляции в отношении Даниила и Ольги Никитюк и Дмитрия Киселя, сообщает "Апология протеста".

Никитюков и Киселя задержали 23 июня из-за того, что они находились неподалеку от чужого одиночного пикета против поправок в Конституцию. Им вменили нарушение ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП (нарушение режима самоизоляции). В итоге суд прекратил дела в связи с отсутствием состава правонарушения.

23 июня полицейские задержали пять человек за одиночные пикеты против поправок в Конституцию. 5 июля суд вернул полицейским их протоколы из-за наличия в них ошибок.

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