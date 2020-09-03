Фургал рассказал об угрозах генерала СК отправить его бывшую жену и дочь в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда Москвы заявил, что ведущий его дело генерал-майор Следственного комитета Юрий Буртовой добивался от него признания вины, угрожая делом в отношении экс-супруги и дочери Фургала, передает "Медуза".

По словам Фургала, разговор состоялся, когда адвокатов не было рядом: следователь пригласил его, чтобы показать досудебное соглашение с бывшим деловом партнером Фургала Андреем Кареповым, также проходящим по этому делу. После этого, утверждает Фургал, Буртовой начал угрожать, что бывшую супругу чиновника Ларису Стародубову и приемную дочь Катерину привлекут к уголовной ответственности по статье о мошенничестве и отправят в СИЗО "Лефортово".

Свое дело Фургал назвал сфабрикованный и политически мотивированным. Он упомянул о протестах в Хабаровске, где люди уже 55 дней выходят на митинги в его поддержку, и призвал уважать их мнение.

Накануне СК предъявил Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгении Зори, которого застрелили в Хабаровске в 2004 году. Также Фургалу вменяют организацию убийств и покушение на убийство в тех же 2004-2005 годах других бизнесменов. Он отрицает свою вину.