18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

15:26

Фургал рассказал об угрозах генерала СК отправить его бывшую жену и дочь в СИЗО

фото ЗакС политика Фургал рассказал об угрозах генерала СК отправить его бывшую жену и дочь в СИЗО

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал на заседании Басманного суда Москвы заявил, что ведущий его дело генерал-майор Следственного комитета Юрий Буртовой добивался от него признания вины, угрожая делом в отношении экс-супруги и дочери Фургала, передает "Медуза".

По словам Фургала, разговор состоялся, когда адвокатов не было рядом: следователь пригласил его, чтобы показать досудебное соглашение с бывшим деловом партнером Фургала Андреем Кареповым, также проходящим по этому делу. После этого, утверждает Фургал, Буртовой начал угрожать, что бывшую супругу чиновника Ларису Стародубову и приемную дочь Катерину привлекут к уголовной ответственности по статье о мошенничестве и отправят в СИЗО "Лефортово".

Свое дело Фургал назвал сфабрикованный и политически мотивированным. Он упомянул о протестах в Хабаровске, где люди уже 55 дней выходят на митинги в его поддержку, и призвал уважать их мнение.

Накануне СК предъявил Фургалу обвинение в убийстве бизнесмена Евгении Зори, которого застрелили в Хабаровске в 2004 году. Также Фургалу вменяют организацию убийств и покушение на убийство в тех же 2004-2005 годах других бизнесменов. Он отрицает свою вину.

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

2 сентября, 16:54 СК предъявил Фургалу обвинение в убийстве хабаровского бизнесмена Зори

2 сентября, 10:15 ТАСС: Экс-партнер Фургала пошел на сделку со следствием

31 августа, 18:50 Суд арестовал машины и деньги Фургала по делу об убийстве бизнесменов

31 августа, 13:49 СМИ: Фургал отказался пойти на сделку со следствием

31 августа, 12:31 Суд арестовал 400 тысяч долларов, принадлежащих родственнице Фургала

31 августа, 11:15 "В глаза не заглядывать": Дегтярев снял коронавирусные ограничения в Хабаровском крае

29 августа, 14:10 У Гостиного двора началась акция в поддержку Навального, протестов в Хабаровске и Беларуси

28 августа, 18:01 Воронежского муниципала оштрафовали за фото со стаканчиком с надписью "Фургал"

28 августа, 14:50 "Фургал – наш выбор": 49-й день подряд хабаровчане выходят поддержать экс-главу края

27 августа, 13:19 Дегтярев стал самым обсуждаемым в соцсетях губернатором, Беглов пятый


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:25 Победителя конкурса по концепции арт-парка "Тучков буян" выберут 18 сентября

17:17 Суд прекратил дело жительницы Карелии о неуплате штрафа за оправдание терроризма

16:57 ФБК выпустил расследование, после которого Навального отравили

16:53 Экс-сотрудник ярославской ИК-1 получил условный срок за пытки вместо отмененного реального

16:34 Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

16:26 "Левада": Заметно выросла доля россиян, готовых на ближайших выборах президента отдать голоса за Навального

16:07 В Верховном суде обжаловали законность голосования по поправкам в Конституцию

15:58 Парки под вопросом

15:53 Амосов обратился к главе петербургского МВД в защиту избитого активиста Виноградова

15:26 Фургал рассказал об угрозах генерала СК отправить его бывшую жену и дочь в СИЗО

14:55 Суд прекратил дела трех задержанных петербуржцев из-за пикета против поправок в Конституцию

14:46 Бастовавшим метростроителям перевели 35 млн рублей на погашение долгов по зарплате

14:28 Суд приостановил производство по иску Дерипаски к Навальному

14:16 Проректор СПХФУ предстанет перед судом в рамках дела о гибели студента от глыбы льда

13:58 Сергей Кириенко рассказал, что переболел коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru