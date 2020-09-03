18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:07

В Верховном суде обжаловали законность голосования по поправкам в Конституцию

фото ЗакС политика В Верховном суде обжаловали законность голосования по поправкам в Конституцию

Координаторы кампании "НЕТ" 3 сентября подали в Верховный суд иск о признании недействительным постановления Центризбиркома "О Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации". К исковому заявлению приложили листы с 42 тысячами подписей россиян, поддержавших требование отменить итоги плебисцита по изменению Основного закона страны.

У ЦИК нет полномочий устанавливать многодневное голосование, поскольку в законе о поправках в Конституцию прописан только один день, считают истцы. Они также уверены, что Центризбирком был не уполномочен вводить различные формы и способы многодневного голосования: варианты "досрочки", голосование на придомовых территориях и электронное голосование.

"При этом ЦИК вносила поправки в Порядок общероссийского голосования вплоть до 23 июня, хотя по Закону о поправке Порядок должен был принят в течение трех дней после назначения даты общероссийского голосования", - утверждают в кампании "НЕТ".

Истцы также заявили, что принятый порядок противоречит принципам организации и проведения непосредственного народного волеизъявления, закрепленным в ряде постановлений Конституционного суда и в международных актах, включая рекомендации Венецианской комиссии. Например, документом не предусмотрено регулирование агитации и ее финансирования, а также нет порядка обжалования нарушений, отметили инициаторы обращения в суд.

Один из координаторов кампании "НЕТ", исполнительный директор "Открытой России" Андрей Пивоваров признался с ЗАКС.Ру, что не испытывает иллюзий по поводу решения Верховного суда. Однако он полагает, что нужно использовать все законные методы для давления.

- Я гражданин Российской Федерации. Право обращаться в суд прописано в Конституции. Я могу использовать все законные способы, чтобы отстаивать свои права, - добавил Пивоваров.

Сборы подписей противников изменения Конституции с 15 июля неоднократно проводились на улицах Москвы, Петербурга, Волгограда, Нижнего Новгорода и других крупных российских городов, а также на сайте кампании "НЕТ". 

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию, в том числе обнулению президентских сроков Владимира Путина, состоялось в период с 25 июня по 1 июля. Согласно данным ЦИК, за изменение Основного закона высказались 77,92% проголосовавших, против - 21,27%. При этом только в одном регионе - Ненецком автономном округе - голосовавших против оказалось больше.


В этой, как и в любой другой новости/статье/интервью и т.д., теперь вы можете проголосовать "за" или "против" упоминаемых в ней персонажей. Для этого достаточно навести на фамилию человека курсор мышки. Подробно о правилах голосования и о том, где посмотреть текущие рейтинги персон, написано в "Инструкции по голосованию".

Посмотреть общий рейтинг персон.
Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм

Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:25 Победителя конкурса по концепции арт-парка "Тучков буян" выберут 18 сентября

17:17 Суд прекратил дело жительницы Карелии о неуплате штрафа за оправдание терроризма

16:57 ФБК выпустил расследование, после которого Навального отравили

16:53 Экс-сотрудник ярославской ИК-1 получил условный срок за пытки вместо отмененного реального

16:34 Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

16:26 "Левада": Заметно выросла доля россиян, готовых на ближайших выборах президента отдать голоса за Навального

16:07 В Верховном суде обжаловали законность голосования по поправкам в Конституцию

15:58 Парки под вопросом

15:53 Амосов обратился к главе петербургского МВД в защиту избитого активиста Виноградова

15:26 Фургал рассказал об угрозах генерала СК отправить его бывшую жену и дочь в СИЗО

14:55 Суд прекратил дела трех задержанных петербуржцев из-за пикета против поправок в Конституцию

14:46 Бастовавшим метростроителям перевели 35 млн рублей на погашение долгов по зарплате

14:28 Суд приостановил производство по иску Дерипаски к Навальному

14:16 Проректор СПХФУ предстанет перед судом в рамках дела о гибели студента от глыбы льда

13:58 Сергей Кириенко рассказал, что переболел коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru