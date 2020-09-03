"Левада": Заметно выросла доля россиян, готовых на ближайших выборах президента отдать голоса за Навального

Пребывающий в коме оппозиционер Алексей Навальный завоевал третье место в перечне политиков, за которых россияне готовы были бы отдать свои голоса на ближайших выборах главы государства, оповестили социологи "Левада-центра".

Так, если бы электоральный процесс состоялся бы в ближайшее воскресенье, то за Навального проголосовали бы 2% респондентов. Первенство по-прежнему удерживает Владимир Путин, которого поддержали бы 40% участников опроса. На второй позиции с результатом в 4% оказался глава ЛДПР Владимир Жириновский.

В то же время россиян, отдавших бы свои голоса за экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, Геннадия Зюганова, Михаила Мишустина либо Сергея Шойгу - по 1%.

Примечательно, но опрошенные сами называли фамилии тех, кого готовы поддержать. За Путина, к слову, охотнее проголосовали бы дамы, нежели чем мужчины - 60% против 50%.

Днём ранее власти ФРГ отчитались о том, что нашли в организме Навального следы токсина из группы "Новичок". Оппозиционер по-прежнему находится в реанимации в состоянии клинической комы и подключен к аппарату ИВЛ.

Также немецкий канцлер Ангела Меркель заявила, что Навальный является жертвой преступления.