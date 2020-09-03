18+
 PDA
   Наши соцсети:   
           
  
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Поправки в Конституцию

Новости

16:34

Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

фото ЗакС политика Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что слова президента Беларуси Александра Лукашенко о фальсификации отравления Алексея Навального могут иметь под собой основания, а версия Германии об инциденте вызывает вопросы, передает ТАСС.

"Если президент Лукашенко это заявил, значит, он имел на это соответствующие основания. Я со своей стороны вполне допускаю это", - сказал Нарышкин, заявив, что версия Берлина об отравлении Навального вызывает больше вопросов, чем дает ответов.

Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что белорусские спецслужбы якобы перехватили разговор между властями Польшей и Германией, из которого следует, что заявления об отравлении Навального – это фейк.

Накануне Меркель и официальные лица Германии заявили, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". К такому выводу пришли военные токсикологи. Пока Навальный остается в коме, в которую впал 20 августа во время перелета из Томска в Москву, сейчас он на лечении в немецкой клинике "Шарите".

Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру
в Яндекс.Дзен
 и
Телеграм
Все материалы по теме

16:57 ФБК выпустил расследование, после которого Навального отравили

16:26 "Левада": Заметно выросла доля россиян, готовых на ближайших выборах президента отдать голоса за Навального

14:28 Суд приостановил производство по иску Дерипаски к Навальному

13:45 Лукашенко - Мишустину: Никакого отравления Навального не было, мы перехватили разговор Варшавы и Берлина

13:26 Песков не видит причин обвинять власти РФ в отравлении Навального

9:46 НАТО и ЕС потребовали от РФ срочного расследования отравления Навального

2 сентября, 20:55 После новости об отравлении Навального "Новичком" рубль резко сдал позиции

2 сентября, 18:59 Меркель: Навального пытались заставить замолчать, он стал жертвой преступления

2 сентября, 17:30 Один из разработчиков "Новичка" счёл возможным, что Навального отравили веществом из этой группы

2 сентября, 13:55 В Петербурге появился арт-объект, посвященный политическим отравлениям


Обсуждение
Правила комментирования

Запрещается:
  • Оскорбление участников дискуссии и иных лиц
  • Употребление нецензурных слов и брани
  • Разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия
  • Спам и реклама других сайтов
  • Комментарии не по теме материала
  • Обсуждение действий администрации сайта
Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.


Рейтинг персон

Все новости:  COVID 
17:25 Победителя конкурса по концепции арт-парка "Тучков буян" выберут 18 сентября

17:17 Суд прекратил дело жительницы Карелии о неуплате штрафа за оправдание терроризма

16:57 ФБК выпустил расследование, после которого Навального отравили

16:53 Экс-сотрудник ярославской ИК-1 получил условный срок за пытки вместо отмененного реального

16:34 Глава СВР Нарышкин допустил фальсификацию отравления Навального

16:26 "Левада": Заметно выросла доля россиян, готовых на ближайших выборах президента отдать голоса за Навального

16:07 В Верховном суде обжаловали законность голосования по поправкам в Конституцию

15:58 Парки под вопросом

15:53 Амосов обратился к главе петербургского МВД в защиту избитого активиста Виноградова

15:26 Фургал рассказал об угрозах генерала СК отправить его бывшую жену и дочь в СИЗО

14:55 Суд прекратил дела трех задержанных петербуржцев из-за пикета против поправок в Конституцию

14:46 Бастовавшим метростроителям перевели 35 млн рублей на погашение долгов по зарплате

14:28 Суд приостановил производство по иску Дерипаски к Навальному

14:16 Проректор СПХФУ предстанет перед судом в рамках дела о гибели студента от глыбы льда

13:58 Сергей Кириенко рассказал, что переболел коронавирусом

Предыдущие новости

Регионы


© ZakS.Ru, 2002—2020. Все права защищены. Размещение рекламы на сайте ЗакС.Ру.
При использовании материалов гиперссылка обязательна. [18+]
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-50076, выданное 07.06.2012 Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Главный редактор: Гончарова Н.С.
+7 (812) 331-71-80 zaks.ru@inbox.ru