Экс-сотрудник ярославской ИК-1 получил условный срок за пытки вместо отмененного реального

Заволжский суд Ярославля приговорил бывшего сотрудника ярославской исправительной колонии № 1 Максима Яблокова к 3,5 годам условно по делу о пытках заключенного, передает "МБХ медиа".

Адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова заявила о намерении обжаловать это решение. Она напомнила, что в первый раз Яблокова приговорили к реальному сроку, и не очень понятно, что изменилось с тех пор.

В январе Яблоков был приговорен к 3,5 годам колонии общего режима по делу о пытках в колонии. Сторона защиты обжаловала это решение, попросив смягчить приговор, но Ярославский облсуд отменил его вовсе, направив дело на новое рассмотрение.

Яблоков был задержан вскоре после того, как "Новая газета" в 2018 году опубликовала видеозаписи с избиением заключенного ярославской колонии Евгения Макарова.