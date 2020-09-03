ФБК выпустил расследование, после которого Навального отравили

Фонд борьбы с коррупцией презентовал своё последнее расследование, посвященное проблемам застройки в Томске. Возвращаясь домой после съёмок данного изыскания, напомним, Алексей Навальный впал в кому.

Фильм ФБК называется "Томск в плену у депутатской мафии" и посвящен чиновникам, работающим в строительной сфере. Также там повествуется о том, почему город, по мнению оппозиционеров, погряз в коррупции, и как с этим связаны местные представители "Единой России".

"С одной стороны, в Томске все хорошо - красивый город, студенческая столица России. Но, с другой стороны, здесь все оплетено коррупцией, и она влияет на жизнь каждого человека. Это не фигура речи - здешняя мафия захватила город настолько, что все томичи вынуждены платить ей дань каждый день по много-много раз, хотя большинство даже не подозревает об этом", - говорит во вступлении Навальный.

Вкратце - в расследовании утверждается, что жилищно-коммунальный комплекс Томска может быть напрямую связан с местными депутатами-единороссами, и фактически горожане, оплачивая услуги ЖКХ, платят им "лично в карманы".

Напомним, ранее команда Навального выпустила фильм о коррупции в стройбизнесе Новосибирска.