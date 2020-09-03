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17:17

Суд прекратил дело жительницы Карелии о неуплате штрафа за оправдание терроризма

фото ЗакС политика Суд прекратил дело жительницы Карелии о неуплате штрафа за оправдание терроризма

Суд в Медвежьегорске прекратил дело о неуплате штрафа Екатериной Мурановой по делу об оправдании терроризма, передает "МБХ медиа".

Координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников заявил, что неясно, на каком основании служба судебных приставов решила привлечь Муранову к ответственностью за неуплату штрафа в 350 тысяч рублей. По его словам, штраф был оплачен по реквизитам, предоставленным управлением ФСБ по Карелии, и в июле служба направила Мурановой справку, подтверждающую уплату штрафа.

"Судебные приставы действуют в своём привычном репертуаре: сначала вырвать мать-одиночку, находящуюся дома с малолетним ребёнком, в суд, продержать её там 4 часа, а потом уже начать разбираться в ситуации. Было огромной ошибкой наделять ФССП, чьи работники неспособны разобраться в элементарных финансовых взаимоотношениях, таким объёмом полномочий", — заявил Прянишников.

В декабре 2019 года Муранову приговорили к штрафу в 350 тысяч рублей. Ей вменили оправдание терроризма из-за комментария во "ВКонтакте", который касался теракта у управления ФСБ в Архангельске. В апреле суд оставил этот приговор в силе.

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