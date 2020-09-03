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17:25

Победителя конкурса по концепции арт-парка "Тучков буян" выберут 18 сентября

фото ЗакС политика Победителя конкурса по концепции арт-парка "Тучков буян" выберут 18 сентября

С 16 по 18 сентября в Петербурге пройдет финальное заседание жюри по международному конкурсу, на котором будет выбрана итоговая архитектурно-ландшафтная концепция арт-парка "Тучков буян", оповестили в комитете по градостроительству и архитектуре.

В течение обозначенного времени члены жюри будут изучать предложенные варианты и впоследствии определят двух финалистов. Итоги озвучат 18 числа.

Напомним, над разработкой концепции "Тучкова буяна" будут трудиться российская Студия 44, французская Agence Ter, американская Bjarke Ingels Group, швейцарская JV Vogt, японская Kengo Kuma and Associates и французская Michel Desvigne Paysagiste. Еще две – это "команды начинающих профессионалов": "Хвоя" (Россия, совместно с KARAVAN Landschaftarchitekte, Miles&Yards, Александром Девяткиным, John Loof Green и EDGE AB) и Praxys paysage & territoire (Франция, совместно с петербургской KATARSIS Architechts, BOA Light studio, RETHINK и другими).

Финалистам выделят по 60 тысяч долларов. Обладатель первого места получит дополнительные 50 тысяч долларов, второго – 30 тысяч, третьего – 20 тысяч. Лучшую концепцию и победителя объявят в рамках Петербургского международного экономического форума в июне 2020 года.

Добавим также, изначально на пятачке у Биржевого моста планировалось разместить новый судебный квартал, строительство которого не без скандала перенесли в "Сад на Неве" на Смольной набережной.

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