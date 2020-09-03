Беглов привился от гриппа и рекомендовал петербуржцам последовать его примеру

Петербургский градоначальник Александр Беглов прошел вакцинацию от сезонного гриппа, известили в Смольном.

Поскольку коронавирусная инфекция не отступает и власти города ожидают нового всплеска заболеваемости, губернатор призвал всех местных жителей в кратчайшие сроки последовать его примеру и привиться.

"Эпидемический подъем наиболее вероятен в ноябре, поэтому необходимо сделать прививку в сентябре-октябре. Каждый должен подумать о том, чтобы обезопасить себя и окружающих", - наказал Беглов.

В текущего году, по его словам, вакцинацию должны пройти порядка 60% петербуржцев - свыше 3 млн человек и более 488 детей.

Совресенная российская вакцина способна побороть 3 актуальных штамма вируса гриппа, отличных от штаммов 2019 года. Минздрав уже поставил в Петербург почти 800 тысяч доз препарата.

"Мы увеличиваем финансирование кампании, а районные администрации корректируют планы по профилактике гриппа и ОРВИ. Постараемся добиться того, чтобы проводить вакцинацию и в выходные дни. У большинства станций метро открыты передвижные прививочные пункты", - отчитался Беглов.

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