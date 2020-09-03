Сергею Фургалу пролонгировали арест ещё на 3 месяца

Столичный Басманный суд продлил экс-губернатору Хабаровского края Сергею Фургалу срок содержания в СИЗО ещё на три месяца - до 9 декабря, информирует "МБХ медиа".

Таким образом было удовлетворено ходатайство следствия.

В ходе заседания Фургал сообщил, что считает своё дело "политическим заказом". По его словам, представители СК давят не только на него, но также на членов его семьи.

"Старший следователь угрожал, что если я не заключу досудебное соглашение, то к ответственности будут привлечены мои бывшая супруга и приемная дочь. Моих родных заставляют давать показания на меня", - делился бывший краевой глава на заседании.

Ранее Мосгорсуд одобрил прошение СК отменить постановление о прекращении уголовного преследования Фургала в 2004 году по делу об убийстве хабаровского предпринимателя Евгения Зори. По мнению следователей, тогда Фургал мог оказывать давление на милиционеров, которые сообщали ему о том, как продвигается дело.

Евгения Зорю застрелили в центре Хабаровска в 2004 году. Как полагают в Следкоме, предприниматель конфликтовал с Фургалом, в то время занимавшимся бизнесом по скупке и продаже металлолома, из-за цеха бывшего завода железобетонных изделий в Хабаровске. В СК уверены, что бывший краевой глава ликвидировал таким образом конкурента.

Также Фургалу инкриминируют ещё несколько эпизодов заказных убийств.

С момента ареста бывшего управленца хабаровчане ежедневно выходят на акции в его поддержку.