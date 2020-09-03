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18:32

Траты на культуру в Петербурге планируют сократить на 2,7 млрд рублей

фото ЗакС политика Траты на культуру в Петербурге планируют сократить на 2,7 млрд рублей

Согласно проекту бюджета Петербурга на 2021 год, комитет по культуре сможет рассчитывать на 14,6 млрд рублей. Эта сумма была озвучена 3 сентября в ходе "нулевых чтений" бюджета в Мариинском дворце. 

В 2020 году комитету выделили 17,3 млрд. Этот объем к началу сентября исполнен на 48%. 

Руководитель комитета по культуре Константина Сухенко просит у городских властей выделить дополнительно 4 млрд. Большая часть этой суммы должна пойти на ремонт и реставрацию подведомственных учреждений. По словам присутствовавшей на совещании члена бюджетно-финансового комитета ЗакСа, депутата от КПРФ Ирины Ивановой, доклад Сухенко был откровенным.

- Он говорил, что с культурой беда. Потому что страшно показать музеи, страшно показать театры, их состояние, - сообщила ЗАКС.Ру Иванова. - И куда они сейчас пойдут? Театры практически не работают, кинотеатры тоже, "Аврора", например. А они каждый находятся в здании-памятнике и все они разваливаются. [Сухенко] выступил достаточно эмоционально, но при этом сказал, что знает, что денег не дадут, но заявить потребности он должен.

Помимо Сухенко, 2 сентября в ходе "нулевых чтений" выступили главы нескольких районов Петербурга, а также представителей комитетов по молодежной политике и по здравоохранению.

По словам Ивановой, дополнительная потребность комитета по молодежной политике составила 140 млн рублей, эти деньги необходимы в основном на поддержку волонтерского движения. Комздрав попросил дополнительно порядка 12,5 млрд рублей. Более половины из них планируется направить на обеспечение лекарственными средствами, отметила депутат.  

Напомним, совещания по бюджету проходят в Законодательном собрании Петербурга со 2 сентября. Журналистов на "нулевые чтения" не пускают под предлогом COVID-19.


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