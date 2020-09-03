Андрея Пивоварова задержали в Москве

Сотрудники полиции 3 сентября задержали в Москве исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова, сообщила ЗАКС.Ру председатель организации Анастасия Буракова. По ее словам, у него сразу же забрали телефон и личные вещи - сейчас связи с Пивоваровым нет.

Он успел сообщить, что на него составляют протокол за нарушение установленного порядка проведения митинга, пикетировани или другой акции (ст. 20.2 КоАП), рассказала Буракова. Она уточнила, что "Открытая Россия" не знает, что именно послужило причиной задержания их исполнительного директора. Пока известно только, что его везут в ОВД "Тверской", сказала Буракова.

Напомним, Пивоваров также является координатором кампании "НЕТ". Ранее 3 сентября с другими сторонниками движения он подал иск в Верховный суд об обжаловалии принятия поправок в Конституцию. Истцы требуют признать недействительным постановление Центризбиркома "О Порядке общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации".

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