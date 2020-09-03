Кабмин Германии опровергли слова Лукашенко о фальсификации отравления Навального

Представитель правительства Германии заявил, что утверждения президента Беларуси Александра Лукашенко о якобы фальсификации отравления Алексея Навального не соответствует действительности, передает ТАСС.

"Утверждение господина Лукашенко, разумеется, является неправдой", - сказал представитель немецкого кабмина. По его словам, к заявлениям канцлера Германии Ангелы Меркель и членов правительства ФРГ "нечего добавить".

Лукашенко на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным заявил, что белорусские спецслужбы якобы перехватили разговор между властями Польшей и Германией, из которого следует, что заявления об отравлении Навального – это фейк.

Накануне Меркель и официальные лица Германии заявили, что Навального отравили боевым нервно-паралитическим веществом из группы ядов "Новичок". К такому выводу пришли военные токсикологи. Пока Навальный остается в коме, в которую впал 20 августа во время перелета из Томска в Москву, сейчас он на лечении в немецкой клинике "Шарите".