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20:45

Георгия Албурова оштрафовали на 30 тысяч рублей за запуск дрона в Татарстане

фото ЗакС политика Георгия Албурова оштрафовали на 30 тысяч рублей за запуск дрона в Татарстане

Сотрудника Фонда борьбы с коррупцией Георгия Албурова оштрафовали на 30 тысяч рублей из-за запуска дрона на съемках расследования в Татарстане, передает "МБХ медиа".

По словам Албурова, суда не было, ему "просто принесли бумаги", где указано, что он должен 30 тысяч рублей за то, что он "нарушил воздушное пространство Российской Федерации".

"При этом ни времени, ни места указано не было. В документе сказано, что я без уведомления управлял беспилотным воздушным судном", - сказал Албуров. По его словам, штраф выписал "госорган, отвечающий за транснадзор".

31 июля Албуров сообщил, что на него и съемочную команду ФБК напали, а приехавшие на место полицейские изъяли у них технику. В Татарстане сотрудники фонда снимали расследования в рамках предвыборного "Умного голосования". 

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